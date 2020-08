(ANSA) – MILANO, 27 AGO – Giornata pesante per Piazza Affari,

che chiude come la Borsa peggiore in Europa: con Londra e Parigi

in calo dello 0,6% e Francoforte dello 0,7%, Milano ha segnato

con l’indice Ftse Mib un ribasso finale dell’1,44% a 19.847

punti e con l’Ftse All share una discesa dell’1,36% a quota

21.667. Tra i titoli principali forti prese di beneficio sul

farmaceutico Diasorin (-8,6% finale) dopo la corsa della

vigilia, seguito da Recordati che ha ceduto il 2,3%. Stessa

perdita per Enel che ha chiuso a 7,6 euro, con Intesa San Paolo

che ha lasciato sul terreno il 2,1%, seguita da Unicredit in

ribasso dell’1,8%.

In genere deboli i titoli finanziari nonostante i titoli di

Stato abbiano tenuto senza tensioni particolari, con Generali

limata dello 0,7% e Mediobanca in rialzo dello 0,6% dopo il sì

della Bce a Del Vecchio per poter salire oltre il 10% in

piazzetta Cuccia.

Chiusura in forte accelerazione invece per Tim dopo l’intesa

politica per un percorso sulla rete unica al quale partecipi

anche Cdp: il gruppo delle Tlc ha concluso la giornata in rialzo

del 3,4% a 0,4 euro, con il mercato che ha anche apprezzato

l’accordo commerciale con Tiscali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

