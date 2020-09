(ANSA) – MILANO, 11 SET – E’ una seduta priva di spunti

quella che chiude la settimana. All’indomani della riunione

della Bce, dalla quale non sono emerse novità, Piazza Affari

termina senza variazioni, non molto diversamente dagli altri

listini europei, poco mossi dall’andamento positivo di Wall

Street.

Amplifon (+2,68%), Diasorin (+2,65%) e Snam (+1,91%) sono i

titoli migliori nel paniere principale mentre chiudono la fila

Saipem (-2,58%) e le banche anche per il permanere

dell’incertezza su cosa deciderà la Bce a fine anno sul

pagamento dei dividendi dei quali ha sospeso il pagamento. Mediobanca (-2,03%) e Unicredit (-2,02%) fanno peggio di Banco

Bpm (-1,92%) e Intesa (-1,22%) quest’ultima al termine del

periodo dell’offerta obbligatoria sulle residue azioni di Ubi

Banca. Vendite anche su Tim (-1,92%). Fuori dalla cerchia dei

big del listino Cattolica (-0,38% a 0,52 euro) non riesce a

mantenere i guadagni iniziali segnati sulla scia dei conti e del

prossimo arrivo di Generali (-0,93%) nel capitale. (ANSA).



