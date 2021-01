(ANSA) – MILANO, 19 GEN – Mentre il governo attende il voto

sulla fiducia al Senato, si risolleva un po’ Piazza Affari

(+0,1%), dopo un passaggio in negativo con le altre principali

Borse europee, che restano in rosso, tranne Londra, che è piatta

(+0,02).

A Milano in cima al listino principale resta Stellantis

(+3,6%), nel giorno in cui ha debuttato anche a New York. Tra i



Advertisements