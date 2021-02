(ANSA) – MILANO, 02 FEB – Piazza Affari forte insieme agli

altri listini azionari del Vecchio continente, sorretta dal

settore automobilistico e dal prezzo del petrolio: l’indice Ftse

Mib ha segnato il rialzo finale dell’1,11% a 22.066 punti,

l’Ftse All share l’aumento dell’1,05% a quota 24.059.

A sostenere le Borse, che non hanno guardato ai dati del Pil

2020, anche i piani vaccinali anti Covid, con

Londra che è statala più cauta con un rialzo dello 0,7%, mentre Parigi è salitadell’1,8% e Francoforte dell’1,5%.Il mercato finanziario milanese è rimasto indifferente allacrisi di Governo e, nonostante qualche tensione sui titoli diStato con lo spread Btp-Bund che ha chiuso a 116 punti base, èstato premiato tra gli altri il titolo Intesa, in aumento finaledel 2,7%. Meglio ancora Cnh (+5,3% sulle ipotesi di un buondividendo), Tenaris (+4,1% con la spinta del greggio), mentreExor è cresciuta del 3,7% sulla forza di tutto il settoreautomobilistico. Stellantis ha infatti archiviato un aumento del3% a sfiorare i 13 euro, con la chiara controtendenza invece diFerrari, che è scesa del 2,9% finale dopo i conti con utile incalo.Tra i gruppi principali, positiva Atlantia salita del 2,1%,mentre soprattutto vendite sui piccoli titoli italiani che sonostati indicati come possibili obiettivi di operazioni simili aquelle organizzate sulla piattaforma Reddit per Gamestop. Diquelli per i quali Borsa italiana ha vietato ordini senza limitidi prezzo, il più mosso è stato Tiscali che alla vigilia erasalito del 16% e ora ha ceduto il 9%. Eprice ha perso il 5%finale mentre Expert System, volato nella seduta precedente del24%, si è mantenuto stabile a tre euro. Insomma niente strappi,anche perché operazioni sullo stile Gamestop non sonoreplicabili sul mercato italiano sia per la mancanza diposizioni corte degli ‘hedge fund’ sia per le regole che susimili titoli sottili fanno facilmente scattare la permanenza inasta di liquidità, un meccanismo assente a Wall street. (ANSA).

Fonte Ansa.it

