(ANSA) – MILANO, OCT 30 – Chiusura di settimana in lieve

rialzo (+0,4%) a Piazza Affari, mentre restano i timori delle

conseguenze di nuovi lockdown e i dati sul il Pil del trimestre

hanno evidenziato un rimbalzo, anche se non sufficiente a

compensare le stime di perdita dell’anno.

Sprint di alcuni petroliferi, Saipem (+8,4%) e Tenaris

(+6,3%), con Eni più cauta (+1,5%), mentre il greggio scende

(wti -1,8%) a 35,5 dollari al barile e favorisce componenti come

Pirelli (+3,6%). Giù Fca (-0,2%). Guadagni nell’industria per

Buzzi (+3,4%) e fuori dal listino principale per Webuild

(+5,2%), dopo

che Astaldi è rimasta bloccata nellecontrattazioni e ha chiuso con un teorico +26,6% a 0,42 euro conle nuove azioni.Pur con lo spread salito a 138,5, bene le banche, da BancoBpm (+2,5%) a Unicredit (+2,2%), Intesa (+1,4%). Non Bper e Mps(-0,6%), quest’ultima con un Cda straordinario lunedì, decisiulteriori accantonamenti. Debole Mediobanca (-0,6%) il giornosuccessivo al Cda. Su Cattolica (+2,1%) con Generali (+1%) chepotrebbe salire fino al 49,9%. Male Recordati (-3,9%) come ilcomparto. (ANSA).

Fonte Ansa.it

