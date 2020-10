(ANSA) – MILANO, 16 OTT – Bene Piazza Affari (+1,7%), come le

altre principali Piazze europee, nonostante i timori di nuovi

lockdown al crescere dei contagi di Covid 19. Rivisto al rialzo

il Pil italiano del terzo trimestre, col traino dell’industria,

ma con l’inflazione negativa a settembre, mentre si tratta su

Recovery Fund e Brexit.

Con lo spread sceso a 127 punti, hanno guadagnato le banche.

Sprint di Bper (+8,1%), dopo il calo seguito all’aumento di

capitale, e rialzi per Banco Bpm (+2,8%), Intesa e Fineco

(+1,1%), Unicredit (+0,6%), mentre ha perso Mps (-2,5%) il

giorno dopo la condanna degli ex vertici, Alessandro Profumo e

Fabrizio Viola, senza penalizzare Leonardo (+2%). Corrono

Atlantia (+4,7%) alle prese con Cdp per Aspi, Fca (+4,2%) col

comparto trainante e Moncler (+4,1%) nel lusso, settore dato in

ripresa. Bene i petroliferi, da Tenaris (+3,6%) a Saipem e Eni

(+2,2%), col greggio in lieve calo (wti -0,1% a sera) a 40,9

dollari al barile. In rosso Inwit (-0,3%) e fuori dal listino

principale Covivio (-5, 6%) e Tiscali (-3,3%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram