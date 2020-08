(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Apertura di settimana in rialzo per

Piazza Affari (+2,1%), con l’ottimismo dei mercati per le

sperimentazioni dei vaccini e delle cure col plasma per il

coronavirus, insieme a spiragli di dialogo tra Usa e Cina.

I petroliferi hanno trainato i listini e lo stesso a Milano

con Eni (+4%), Saipem (+3,8%) e Tenaris (+3,3), col greggio i

rialzo (wti +0,9%) a 42,7 dollari al barile, anche per un fermo

almeno parziale della produzione Usa per tempeste in arrivo nel

Golfo del Messico. Tra i titoli migliori anche la finanza con

Banca Generali (+3,8%) e Azimut (+3,6%), insieme a Leonardo e

Pirelli (+3,4% entrambi). Forte Stm (+3%) come il comparto in

Europa, guadagni per Tim (+3%). Bene le auto con Fca (+3,2%), su

Cnh (+2,9%) e Exor (+2,7%). In rialzo le banche, con lo spread

chiuso a 143,6, a partire da Bper (+2,6%), Unicredit (+2%),

Intesa (+1,5%), partito l’acquisto delle azioni residue di Ubi.

Brillante Mediobanca (+2,9%), in attesa del responso Bce

sull’aumento della quota di Del Vecchio. Giù Nexi (-0,8%) e

Amplifon (-0,1%). (ANSA).



