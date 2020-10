(ANSA) – MILANO, 01 OTT – Piazza Affari si muove in linea con

l’Europa e chiude poco sopra la parità, con la sola Francoforte

in lieve calo per il crollo di Bayer: l’indice Ftse Mib ha

concluso in rialzo dello 0,24% a 19.061 punti, l’Ftse All share

in aumento dello 0,26% a quota 20.903.

Nel paniere principale di Milano spicca l’ottima giornata di

Stmicroelectronics: il titolo, di gran lunga il migliore tra

quelli a elevata capitalizzazione, ha chiuso in rialzo del 6,97%

sopra i 28 euro trainato dall’annuncio dei ricavi preliminari

del terzo trimestre di 2,67 miliardi di dollari, al di sopra

della forchetta di previsione. Così Stm porta la propria

capitalizzazione di mercato a 25,6 miliardi di euro, scavalcando

Eni al quarto posto della classifica di Piazza Affari. Forti

acquisti nel finale su Banco Bpm, che ha concluso gli scambi in

aumento del 4,1% a 1,5 euro, seguita da Exor, in crescita finale

del 3,6%.

Chiusura in calo del 2,1% a 13,1 euro invece per Atlantia, che

nel primo pomeriggio è stata sospesa in asta di volatilità con

cali teorici anche a doppia cifra, con Pirelli, Leonardo e

Tenaris che hanno registrato perdite finali sopra i due punti

percentuali. Il collasso del prezzo del petrolio ha ovviamente

appesantito Saipem, in ribasso del 3,2%, ma soprattutto Eni, che

ha ceduto il 3,3% a 6,46 euro. (ANSA).



Fonte Ansa.it

