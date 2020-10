(ANSA) – MILANO, 05 OTT – Mercati azionari del Vecchio

continente tutti in cauto rialzo dopo l’avvio di Wall street e

gli ultimi dati macroeconomici della giornata dagli Stati Uniti,

compresi gli indici Pmi: la Borsa di Francoforte sale dello

0,8%, Parigi dello 0,7% e Londra con Milano (indice Ftse Mib)

dello 0,5%.

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto forte Poste (+4%)

sui calcoli di ‘capital gain’ quale azionista di Nexi (+2,2%)

dopo le nozze di quest’ultima con Sia. Molto bene anche Saipem

(+3,3%) con qualche strappo su rialzi superiori grazie ai

tentativi di ripresa del prezzo del petrolio.

Piatta Mps, in forte calo Banco Bpm (-2,6%) mentre prosegue lo

scivolone di Bper (-8%) e dei diritti (-47%) nel primo giorno

dell’aumento di capitale per l’acquisizione degli sportelli post

acquisizione di Ubi, da oggi ufficialmente uscita dalle

contrattazioni di Borsa, da parte di Intesa. (ANSA).



