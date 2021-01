(ANSA) – MILANO, 29 GEN – Torna a scendere Piazza Affari

(-1,6%) nel primo pomeriggio, in linea cn le altre principali

Borse europee e con i future Usa in rosso, tra le incertezze

causate dal Covid 19, con l’aggiunta delle difficoltà di

approvvigionamento per i vaccini. In Italia lo sguardo è per

l’esito delle consultazioni per la crisi di governo, che non

muove lo spread, fermo a

115 punti, che non favorisce però lebanche, con cali vistosi per Bper (-4,6%) mentre l’assembleaapprova la riforma dello statuto, Unicredit (-2,7%), Mps(-2,6%), Banco Bpm (-2,2%) e Intesa (-2,2%).A Piazza Affari male anche i petroliferi, da Saipem (-2,9%) aTenaris (-2,3%) e Eni (-2%), pur col greggio in salita (wti+0,4%) a 52,5 dollari al barile. Pesanti Atlantia (-2,6%),Generali (-2,5%) e Unipol (-2,3%). In calo Tim (-2,2%) e tra leauto Stellantis (-1,8%). Guadagnano i farmaceutici, da Diasorin(+2%) a Recordati (+0,5%). Bene Leonardo (+0,5%) il giorno dopoi conti, al contrario di Cattolica (-3,5%) e, nel lusso, diFerragamo (-2,6%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

