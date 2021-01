(ANSA) – MILANO, 13 GEN – Torna nuovamente in rialzo Piazza

Affari (+0,4%), in una giornata di oscillazioni per l’incertezza

sulle sorti del governo, mentre il ministro dell’Economia,

Roberto Gualtieri, lavora al Recovery Plan, con una serie di

modifiche. Con lo spread fermo intorno a 114 punti, in rosso le

banche, a partire da Banco Bpm (-1,1%), Bper e Intesa (-1%

entrambe), Unicredit (-0,4%) nel giorno del

Cda per restringereil cerchio sul nome del nuovo ceo. Giù Mps (-1,3%), col pianoche prevederebbe un rosso di oltre 500 milioni per il 2021, pertornare in utile l’anno successivo.Sofferenti Leonardo (-1,5%), parte lesa in un’inchiesta dellaprocura di Milano su presunte tangenti internazionali, Pirelli(-1,1%), Buzzi (-0,9%). Corrono Hera (+4,4%) e Azimut (+3,8%),che ieri ha diffuso le stime sull’utile del 2020, bene Atlantia(+2,3%) e Inwit, sulla scia della cessione delle torri diTelefonica ad American Tower, Moncler (+2,1%) nel lusso. Benealcuni petroliferi, come Saipem (+0,9%) e Eni (+0,8%), nonTenaris (-0,4%), col greggio in rialzo (wti +0,7%) a 53,6dollari al barile. (ANSA).

Fonte Ansa.it

