(ANSA) – MILANO, NOV 9 – Seduta di fortissimo rialzo per

Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee dopo

l’ottimismo sul vaccino contro il Covid 19: l’indice Ftse Mib ha

chiuso in aumento del 5,43% a 20.750 punti dopo un massimo di

giornata a quota 20.931, l’Ftse All share in crescita del 5,19%

a 22.525 punti.

Milano non è stato il listino migliore nel

Vecchio continente,con Madrid salito dell’8,1% e Parigi del 7,5%, ma ha comunqueconcluso davanti a Francoforte e Londra, cresciuto di poco menodei cinque punti percentuali. I fortissimi acquisti in PiazzaAffari e su tutte le Borse europee grazie all’annuncio di metàgiornata di Pfizer hanno premiato a Milano le banche, con Bpersalita del 14,1%, Unicredit del 13,7%, Intesa del 9,2% eMediobanca del 7,5%.In grande evidenza anche Pirelli (+14,2%) ed Eni (+12,7%) inquesto caso anche sulla spinta del prezzo del petrolio. Ma tra ititoli principali il migliore è stato Leonardo, cresciuto del16,2% finale a 5,04 euro dopo le forti perdite degli ultimi mesie le ipotesi di una quotazione a New York per un eventuale spinoff della controllata Drs.Grandi acquisti anche su Saipem (+12,3%), con Tenaris salita del9,5% anche guardando al greggio in aumento anche del 9% a NewYork ai massimi da gennaio sopra i 40 dollari al barile.Deboli invece Fineco (-2,2%) dopo i conti, Amplifon (-2,5%) eInwit, scesa del 3,9%. Crollo per il volatile titolofarmaceutico Diasorin, che ha ceduto dopo sospensioni in asta divolatilità il 16,5% finale a 168 euro. (ANSA).

Fonte Ansa.it

