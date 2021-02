(ANSA) – TOKYO, 15 FEB – All’apertura delle contrattazioni,

il Nikkei – l’indice di riferimento della Borsa di Tokyo –

supera quota 30.000, per la prima volta in oltre 30 anni. Ad

alimentare l’ottimismo degli investitori, la recente

approvazione del vaccino della Pfizer in Giappone, nella

giornata di ieri, che consentirà l’inizio della campagna di

vaccinazione nel Paese a partire da questa settimana. L’indice

che contiene i

titoli delle maggiori 225 compagnie quotate havisto un incremento del 6% da inizio febbraio, raggiungendo ilmassimo livello dai tempi dello scoppio della bolla finanziariain Giappone, agli inizi degli anni ’90. (ANSA).

