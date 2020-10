(ANSA) – PECHINO, 19 OTT – Le Borse cinesi aprono la seduta

in territorio positivo, nell’imminenza del dato terzo trimestre

atteso in ulteriore accelerata dopo la frenata di inizio anno

dovuta alla pandemia del Covid-19: l’indice Composite di

Shanghai sale nelle prime battute dello 0,49%, a 3.352,82 punti,

mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,61%, a

quota 2.279,18. Il consensus degli analisti per

luglio-settembre è di una crescita trimestrale del 5,2% e del

3,2% su base congiunturale.



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram