(ANSA) – PECHINO, 22 SET – Pesante avvio per le Borse cinesi

al ritorno agli scambi dopo i due giorni di chiusura per la

Festività di metà autunno, nel mezzo delle tensioni sui timori

di un default di Evergrande, alle prese con una gravissima crisi

finanziaria: l’indice Composite di Shanghai e di Shenzhen cedono

entrambe l’1,40%, attestandosi, rispettivamente, a 3.563,21

punti e a quota 2.411,83. La Borsa di Hong Kong, invece, è

chiusa per festività. (ANSA).



Fonte Ansa.it