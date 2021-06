(ANSA) – TOKYO, 21 GIU – La Borsa di Tokyo perde oltre il 3% a meno di due ore dall’apertura, con gli investitori che guardano ai segnali che arrivano dalla Federal Reserve sull’inflazione e le prospettive di una politica monetaria meno accomodante. I commenti del membro del comitato e presidente della Fed di St Louis, Jim Bullard, confermano l’orientamento del board verso un aumento dei tassi di interesse entro la fine del 2022, dicono gli analisti, aumentando la volatilità sulle principali piazze azionarie. Una dinamica che è confermata dall’aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario e la contrazione degli indici a Wall Street, con il maggior calo settimanale del Dow Jones da ottobre, e il rafforzamento dello yen sul dollaro, penalizzando in primis il comparto auto nipponico, che più dipende dalla sostenibilità dell’export. Prima della pausa di metà giornata l’indice di riferimento Nikkei cede il 3,16% a quota 28,479.43, lasciando sul terreno oltre 900 punti. Lo yen si rivaluta sul dollaro a 110,15. (ANSA).

