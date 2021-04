(ANSA) – TOKYO, 02 APR – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima

seduta della settimana in positivo, seguendo il consolidamento

degli indici azionari Usa, in un contesto di scambi ridotti nel

resto del continente in coincidenza della festività pasquale

del Venerdì Santo. Il Nikkei avanza dell’1,13% a quota

29,720.55, aggiungendo 331 punti. Sul mercato dei cambi prosegue

la fase di svalutazione dello yen sul dollaro, a un livello di

110,60, e sull’euro a 130,20. (ANSA).



