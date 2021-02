(ANSA) – TOKYO, 12 FEB – La Borsa di Tokyo avvia le

contrattazioni all’insegna della cautela dopo il giorno di

festività di ieri, sui timori di un surriscaldamento dei mercati

azionari globali in seguito al rintracciamento in corso a Wall

Street. In apertura il Nikkei registra una variazione appena

positiva dello 0,23% a quota 29.405,97, aggiungendo 67 punti.

Sul mercato dei cambi lo yen tratta a

104,70 sul dollaro e pocosopra a 127 sull’euro. (ANSA).

Fonte Ansa.it

