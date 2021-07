(ANSA) – TOKYO, 08 LUG – La Borsa di Tokyo avvia la seduta

poco variata, con gli investitori che anticipano ulteriori

provvedimenti da parte del governo giapponese per prevenire

l’ascesa dei contagi di coronavirus in vista delle Olimpiadi, e

malgrado il tentativo di recupero degli indici azionari

statunitensi. In apertura il Nikkei segna una flessione dello

0,15% a quota 28,325.26, cedendo 41 punti. Sul mercato valutario

lo yen è stabile a 110,60 sul dollaro, e a 130,40 sull’euro.

(ANSA).



Fonte Ansa.it