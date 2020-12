(ANSA) – TOKYO, 18 DIC – La Borsa di Tokyo avvia la seduta in

leggero ribasso malgrado la chiusura in positivo degli indici

azionari Usa, sui timori di un rialzo delle infezioni di

coronavirus in Giappone e sul processo di rivalutazione dello

yen. In apertura il Nikkei mostra una variazione negativa dello

0,16% a quota 26.763,65 e una perdita di 43 punti. Sul mercato

dei cambi la

divisa nipponica tratta a un valore di 103,10 suldollaro e a 126,50 sull’euro. (ANSA).

Fonte Ansa.it

