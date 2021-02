(ANSA) – TOKYO, 01 FEB – La Borsa di Tokyo avvia gli scambi

all’insegna della cautela nella prima seduta della settimana, in

attesa dei dati dall’attività manifatturiera in Cina, prevista

in rallentamento, e con gli investitori che monitorano

l’andamento della stagione delle trimestrali societarie.

In apertura di seduta il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,24% a quota 27.729,57, aggiungendo 66 punti.

Sul mercato valutario

lo yen perde terreno sul dollaro a 104,70,e sull’euro poco sotto a un livello di 127. (ANSA).

Fonte Ansa.it

