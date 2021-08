(ANSA) – TOKYO, 20 AGO – La Borsa di Tokyo apre l’ultima

seduta della settimana in leggero calo, dopo la chiusura mista

degli indici azionari Usa e in attesa della decisione sul costo

del denaro da parte delle autorità monetarie in Cina. Il Nikkei

segna una variazione appena negativa dello 0,12% a quota

27,247,35, con una perdita di 33 punti. Sul fronte valutario lo

yen torna a guadagnare terreno sul dollaro a 109,80 e sull’euro

a 128,20. (ANSA).



Fonte Ansa.it