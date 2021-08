(ANSA) – TOKYO, 30 AGO – La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in positivo, dopo la cautela espressa dalla Federal Reserve Usa su un potenziale ridimensionamento del piano di acquisto titoli. In apertura il Nikkei guadagna lo 0,75% a quota 27,848,50, aggiungendo 207 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, a 109,70, ed è stabile a 129,50 sull’euro. (ANSA).

Borsa: Tokyo, apertura in positivo (+0,75%)

