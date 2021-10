(ANSA) – TOKYO, 08 OTT – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima

seduta della settimana in positivo, seguendo il rialzo degli

indici azionari statunitensi dopo l’accordo raggiunto al

Congresso americano sull’incremento del tetto del debito e in

attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa. In apertura il

Nikkei avanza dell’1,24% a quota 28.020,62, con un aumento di

342 punti. Sul mercato dei cambi lo yen sul dollaro si svaluta

leggermente a 111,70 e sull’euro a 129,10. (ANSA).



Fonte Ansa.it