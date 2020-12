(ANSA) – TOKYO, 14 DIC – La Borsa di Tokyo avvia la prima

seduta della settimana in positivo, in scia alle notizie

incoraggianti che arrivano dagli Stati Uniti, dopo

l’approvazione del vaccino contro il coronavirus, e i dati sulla

fiducia delle imprese in Giappone. L’indice Nikkei segna un

aumento dello 0,34% a quota 26.742,97, aggiungendo 90 punti. Sul

mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro

Advertisements

scambiando a unlivello di poco inferiore a 104, e a 126,10 sull’euro.

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram