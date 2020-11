(ANSA) – TOKYO, 10 NOV – La Borsa di Tokyo prosegue la fase

di consolidamento, in aumento per la sesta seduta consecutiva –

con l’indice di riferimento sui massimi in 30 anni, sostenuto

dagli ultimi sviluppi incoraggianti che arrivano dalla ricerca

sul vaccino contro il Covid. Il Nikkei guadagna l’1,52% in

apertura portandosi a quota 25.217,63, e aggiungendo 377 punti.

Sul fronte dei cambi lo yen

torna a svalutarsi sul dollaro a105,10 dando slancio al comparto export, e a 124,10 sull’euro.

Fonte Ansa.it

