(ANSA) – MILANO, 20 AGO – Nuova seduta in calo sulle Borse

europee, che rafforza la prospettiva di una correzione generata

dai timori per gli effetti della variante Delta sull’economia,

dal rallentamento visto in Cina e dalla delusione per

l’annunciato ritiro degli aiuti da parte della Fed. Francoforte

cede lo 0,5%, Parigi e Milano lo 0,4%, Londra lo 0,2% mentre a

New York i future accentuano i cali con l’S&P 500 e il Dow Jones

in calo dello 0,4%. Le Borse asiatiche hanno chiuso in forte

calo, con in testa Hong Kong (-1,8%).

A livello settoriale restano deboli le auto (-1,1% l’indice

Stoxx di settore), con in testa Renault (-2,1%) e Bmw (-1,8%),

che scontano gli effetti sulla produzione legati alla carenza di

chip e componenti e i titoli dei trasporti (-1%), con Lufthansa

(-2,3%) e Easyjet (-1%). Le materie stentano a riprendersi dopo

i forti cali di ieri, con oro e argento in lieve ribasso e il

petrolio che si muove attorno alla parità.

A Piazza Affari soffrono Moncler (-1,8%), che sconta la

stretta sui ricchi in Cina al pari degli altri titoli del lusso,

Stellantis (-1,3%), Campari (-1,3%), Poste (-1,1%) e Pirelli

(-1%). Lo spread Btp-Bund si mantiene a 105 punti base. (ANSA).



Fonte Ansa.it