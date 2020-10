(ANSA) – MILANO, 08 OTT – Le Borse asiatiche chiudono le

contrattazioni in rialzo, orfane dei listini cinesi chiusi per

festività. Gli investitori guardano agli Stati Uniti in vista

del voto per le presidenziali e con le prospettive del piano di

stimolo all’economia. Fari puntati anche sull’Europa in attesa

dei verbali della Bce e dell’intervento del governatore della

Banca d’Inghilterra Andrew Balley.

Tokyo conclude le contrattazioni in rialzo dello 0,96%. Sul

fronte dei cambi lo yen si è andato indebolendo sul dollaro

trattando a quota 105, e sull’euro a 124,83. A contrattazioni

ancora aperte sono in rialzo Mumbai (+1,34%) e Seul (+0,21%)

mentre è in calo Hong Kong (-0,64%).

Sul versante macroeconomico attesi i dati della bilancia

commerciale tedesca e le richieste settimanali dei sussidi di

disoccupazione dagli Usa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

