(ANSA) – MILANO, 15 OTT – Sono deboli i listini asiatici con

lo svanire delle attese su un accordo negli Usa per un pacchetto

di misure di sostegno all’economia prima delle elezioni

presidenziali del 3 novembre. L’attenzione è per Wall Street che

deve fare i conti con le trimestali delle banche all’indomani di

quelli deludenti di Wells Fargo e Bank of America e i conti

migliori delle previsioni di Goldman Sachs. Sono così negativi i

futures europei e americani Cedono le Borse di Tokyo (-0,51%), Seul (-0,72% a seduta

ancora in corso) e Hong Kong (-1,2%) mentre gli indici dei

prezzi al consumo e alla produzione cinesi a settembre

rispettivamente -2,1% (riseptto a una stima di -1,8%) e +1,7%

(+1,9%) non aiutano Shanghai (-0,12%) e Shenzhen (-0,57%). Male

poi il listino Bangkok (-0,82%) per lo stato di emergenza

proclamato dal governo thailandese contro le proteste che

agitano il Paese. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram