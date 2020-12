(ANSA) – MILANO, 09 DIC – Rimbalzo verso un nuovo record per

le Borse in Asia dopo l’annuncio nella notte da parte del

segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin di un piano di aiuti

economici contro la pandemia di 916 miliardi di dollari. I

listini chiudono in rialzo in tutta la regione con l’eccezione

delle azioni cinesi in altalena sulla debolezza dei dati sui

prezzi al consumo.

Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,33%, HongKong ha guadagnato lo 0,7%, Seul il 2,02 per cento. INcontrotendenza Shanghai ha perso l’1,09% e lo Shenzhen l’1,9per cento.Nel frattempo, gli ordini di macchinari in Giappone sonoaumentati al ritmo più veloce in oltre un decennio, aggiungendosegnali che l’economia globale sta continuando a riprendersidalla pandemia. I prezzi al consumo cinesi sono diminuiti per laprima volta dal 2009. (ANSA).

Fonte Ansa.it

