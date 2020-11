(ANSA) – MILANO, 30 NOV – Le Borse europee aprono in calo

nella prima seduta della settimana. Gli investitori guardano

all’andamento dei contagi da coronavirus e attendono gli

sviluppi per l’arrivo dei vaccini. Resta alta l’attenzione

sull’andamento dell’economia e il piano europei per stimolare la

crescita dei Paesi. Sotto i riflettori anche l’andamento del

prezzo del petrolio con i Paesi dell’Opec+ ancora divisi. Attesa per l’intervento della

presidente della Bce, ChristineLagarde e la riunione dell’eurogruppo.In calo Parigi (-0,61%), Francoforte (-0,49%), Londra(-0,32%) e Madrid (-0,73%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

