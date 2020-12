(ANSA) – MILANO, 16 DIC – Borse europee contrastate dopo

l’avvio in terreno positivo per Wall Street. Sui mercati c’è

attesa per la Fed e la conferenza stampa del presidente Jerome

Powell. Resta alta l’attenzione anche per i negoziati sulla

brexit mentre i Paesi europei si preparano alla campagna di

vaccinazione contro il coronavirus. Sul fronte valutario l’euro

sul dollaro è in rialzo a 1,2190 a Londra.



