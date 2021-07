(ANSA) – MILANO, 01 LUG – Borse europee in saliscendi con

Milano che torna in positivo. Il Ftse Mib registra un +0,37% e

si conferma sopra i 25mila punti. A dare la spinta Unicredit

(+2,2%) che ha appena piazzato un bond At1 da 750 milioni. Vanno bene poi Tenaris (+1,87%), Saipem (+1,81%) ed Eni

(+1,54%) mentre il petrolio con il wti è sopra i 75 dollari al

barile.

Tra gli altri in evidenza Exor (+1,63%), Leonardo (+1,23%),

Poste (+1,26%), Cnh (+1,15%). Stm dopo l’iniziale exploit in

scia al programma di acquisto di azioni proprie sale dello 0,9%.

Prese di beneficio su Unipol (-2,81%) dopo la corsa della

vigilia sul rafforzamento delle Coop. Vendite anche Buzzi

(-2,06%), Ferrari (-1,7%). Fuori dal paniere principale fiacca

(-0,5%) la Juventus che ha annunciato un aumento di capitale da

400 milioni. Lo spread tra Btp e Bund si muove sotto i 102

punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,83%.

Tra le altre Piazze Londra è la migliore con un +0,7%.

Marginali Parigi (+0,21%) e Francoforte (+0,11%) : Continuano ad

essere incerti i future su Wall Street con quelli sul Nasdaq

negativi. (ANSA).



Fonte Ansa.it