(ANSA) – MILANO, 19 GEN – In attesa del voto al Senato per la

crisi politica, positiva Piazza Affari (+0,3%), in linea col

resto d’Europa e con Stellatis che continua a correre (+4,4%),

nel giorno in cui è atteso anche il debutto a New York. Tra le

auto male invece Ferrari (-1,3%).

Tra i titoli in rialzo i farmaceutici, in particolare

Diasorin (+2,5%), ma anche Recordati

Advertisements

(+0,3%). Nell’industriabene Buzzi (+1,8%) e Leonardo (+1,3%), non Interpump (.1,7%).Petroliferi in ordine sparso, con un calo per Tenaris (-1%),mentre tengono Saipem (+0,3%) e Eni (+0,01%), col greggio indebole rialzo (+0,1%) a 52,4 dollari al barile. Spread in calosotto 112 punti, ma le banche vanno a più velocità, con guadagniper Unicredit (+1,1%), alla ricerca del nuovo ceo, e Intesa(+0,3%), piatta Banco Bpm (+0,03%) e Bper in perdita (-0,5%),insieme a Mps (-0,4%) e Fineco (-1,5%). Debole Snam (-0,6%),annunciata l’entrata nel network dei bond sostenibili delNasdaq. Tra i titoli in rosso Mediobanca (-1,2%) e per il lussoMoncler (-1%). Fuori dal listino principale sprint di Tiscali(+4,6%) e bene Cattolica (+2,1%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram