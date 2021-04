British Petroleum plc (LON: BP) ha dichiarato martedì che i suoi guadagni sono stati migliori del previsto nel primo trimestre grazie al miglioramento dei prezzi del petrolio e del gas. La società ha inoltre autorizzato 360,15 milioni di sterline di riacquisto di azioni per il Q2.

Martedì, le azioni BP sono aumentate di poco meno del 4% nel trading pre-mercato, ma hanno perso la maggior parte del guadagno intraday all’apertura del mercato. Compresa l’azione dei prezzi, le azioni sono ora scambiate a 300 pence per azione. In confronto, aveva iniziato l’anno a un prezzo inferiore di 254 pence per azione.

BP riporta £3,36 miliardi di utile netto

La British Petroleum ha registrato un utile netto di 3,36 miliardi di sterline nel primo trimestre. Nello stesso periodo del 2020, aveva registrato una perdita netta di 3,14 miliardi di sterline. Nel trimestre precedente (Q4), il suo utile netto è stato pari a 980 milioni di sterline.

In notizie separate dal Regno Unito, il fornitore di spazi per uffici IWG plc ha affermato che è probabile che i tassi di occupazione tornino ai livelli precedenti al COVID-19 a metà del 2022.

L’utile del costo di sostituzione sottostante, ha affermato BP, si è attestato a 1,89 miliardi di sterline nell’ultimo trimestre, battendo le stime di mercato di 1,18 miliardi di sterline. Secondo la multinazionale britannica, il prezzo medio al barile del petrolio Brent è stato di £43,94 nel Q1 rispetto alla cifra di un anno fa di £36,01 e alla cifra di un trimestre fa di £31,69.

British Petroleum ha anche espresso la fiducia martedì di aver ridotto al minimo il suo debito netto al di sotto di 25,21 miliardi di sterline, un obiettivo che aveva fissato in precedenza. Il maggiore del petrolio ha dichiarato martedì 3,78 pence per azione di dividendo per il primo trimestre che è rimasto invariato su base trimestrale. Per il Q1 del 2020, lo scorso anno BP aveva dichiarato un aumento di 7,56 pence per azione di dividendo.

I commenti del CEO, Bernard Looney

L’amministratore delegato Bernard Looney ha commentato l’aggiornamento finanziario martedì e ha dichiarato:

“Questo trimestre dimostra cosa intendiamo per operare mentre la nostra azienda si trasforma. Con l’accelerazione dei proventi del disinvestimento, insieme a una forte performance aziendale e alla ripresa del contesto dei prezzi, abbiamo generato un forte cash flow e raggiunto il nostro obiettivo di indebitamento netto con circa un anno di anticipo”.

Commentando la strategia di transizione energetica dell’azienda, Looney ha dichiarato:

“Abbiamo realizzato progressi strategici disciplinati in tutta la BP, inclusa la creazione di un’attività eolica offshore di alta qualità, facendo grandi passi avanti nel nostro programma di elettrificazione e preparandoci per un’ulteriore crescita nel Golfo del Messico”.

Al momento, British Petroleum ha una capitalizzazione di mercato di 60,73 miliardi di sterline.

