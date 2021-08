Lyft Inc (NASDAQ: LYFT) ha registrato un forte aumento delle entrate nei risultati del secondo trimestre che ha aiutato la società di ride-hailing a diventare redditizia per l’EBITDA per la prima volta in assoluto. In una nota inviata ai clienti dopo il rilascio degli utili, Brad Erickson di RBC Capital Markets ha mantenuto un rating Outperform sulle azioni di Lyft con un obiettivo di prezzo invariato di 70 dollari.

Il caso dei rialzisti per le azioni Lyft

Lyft ha “facilmente” battuto le aspettative nel secondo trimestre a causa del rialzo attivo e dei vantaggi sui prezzi derivanti da una carenza di conducenti, ha scritto l’analista nel rapporto. Le tendenze dei conducenti di luglio rimangono incoraggianti e i commenti aneddotici sul traffico aeroportuale fanno sì che le azioni di Lyft traggano beneficio dalla “tesi di riapertura” che è “ancora molto in corso”.

Sfatare il caso dei ribassisti

I ribassisti Lyft hanno delle munizioni nella cintura che esce dal rapporto sui guadagni. In particolare, il management di Lyft ha guidato per investimenti incrementali nella fornitura di driver nonostante i prezzi fossero destinati a normalizzarsi. L’analista ha scritto che questo “potrebbe spaventare” alcuni investitori poiché il livello degli investimenti potrebbe rimanere elevato nel 2022.

Ma l’analista non sta comprando nel campo dei ribassisti. Ha scritto:

Anche se questo potrebbe essere un segnale negativo a breve termine per il settore fino a quando la domanda non si riprenderà completamente, riteniamo che questi investimenti si dimostreranno probabilmente transitori e crediamo semplicemente che LYFT stia prestando particolare attenzione a livello competitivo per garantire che mantenga la sua quota come dovrebbero fare tutti i ciclisti tornare sul mercato nel prossimo anno.

La linea di fondo

Lyft potrebbe aver gettato “acqua fredda” sul titolo dopo il suo commento sugli investimenti incrementali, ma questo dovrebbe essere “del tutto transitorio”, ha scritto l’analista. Gli investitori dovrebbero ignorare qualsiasi rumore a breve termine e concentrarsi sul 2022 tra le aspettative che la società di viaggi possa guadagnare centinaia di milioni di dollari in EBITDA. Erickson ha scritto:

I giocatori del giro (Lyft e Uber) rimangono in gran parte davanti alla riapertura e quindi continuano ad essere due dei nostri preferiti

nomi nella nostra copertura