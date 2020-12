Bunzl prevede una crescita annualizzata del 9% dei ricavi per l’intero anno.

L’azienda britannica prevede che le sue entrate nell’anno fiscale 2021 subiranno un duro colpo.

Bunzl dice di aver acquisito Snelling per un importo non reso noto.

Mercoledì, Bunzl plc (LON: BNZL) si è detta fiduciosa che i suoi risultati finanziari nell’anno fiscale

Advertisements

2020 rimarranno ottimisti poiché la pandemia di Coronavirus ha continuato ad alimentare gli ordini nel Q4. La società ha anche affermato di aver completato l’acquisizione di Snelling ma non ha rivelato il valore dell’accordo.

La crisi del COVID-19 ha finora contagiato più di 1,8 milioni di persone nel Regno Unito e causato poco meno di 65.000 morti. La scorsa settimana, JP Morgan ha declassato Bunzl da “overweight” a “neutrale”.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Bunzl prevede che le sue entrate nell’anno fiscale 2021 subiranno un duro colpo

Bunzl ha affermato che prevede che i suoi ricavi per l’intero anno aumenteranno di circa il 9% (tassi di cambio costanti). Nell’anno fiscale 2019, la società di distribuzione e outsourcing aveva registrato entrate per £9,33 miliardi. La società quotata a Londra ha sottolineato che le vendite di molti dei suoi prodotti quest’anno hanno subito un duro colpo. Ma una domanda nettamente maggiore di maschere, guanti, disinfettanti e detergenti antibatterici ha contribuito a compensare il calo.

In confronto, Bunzl aveva registrato una crescita annualizzata dell’8,8% nei ricavi del terzo trimestre a tassi di cambio costanti, secondo il rapporto pubblicato a ottobre.

La multinazionale britannica ha recentemente acquisito Snelling, un’azienda con sede a Dallas che vende imballaggi industriali per la ristorazione, oltre a prodotti per la pulizia e l’igiene. Snelling aveva registrato £27,93 milioni di entrate nell’anno fiscale 2019.

Bunzl ha riconosciuto l’incertezza associata alla crisi COVID-19 nei prossimi mesi che, a suo parere, ha reso difficile fornire una guida significativa per il futuro in questa fase. Tuttavia, prevede che le sue entrate fiscali per il 2021 saranno inferiori rispetto all’anno precedente. Bunzl prevede inoltre che il margine operativo raggiungerà i livelli storici nel 2021.

La performance di Bunzl plc nel mercato azionario

Mercoledì le azioni di Bunzl sono crollate di circa l’1,5% nel trading pre-mercato e hanno perso un altro 4% all’apertura del mercato. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora quotato a £23,56 per azione rispetto agli inferiori £12,77 per azione toccati a marzo a causa delle interruzioni del COVID-19.

La società con sede a Londra aveva iniziato l’anno a un prezzo per azione di £20,92. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire in borsa online.

Lo scorso anno Bunzl ha registrato un andamento piuttosto negativo in borsa con un calo annuo di oltre il 10%. Al momento, la multinazionale britannica di distribuzione e outsourcing ha un valore di £7,95 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 20,76.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram