(ANSA) – MILANO, 02 SET – Euro in lieve calo sul dollaro in

avvio di mattinata. La moneta unica europea passa di mano a

quota 1,1907 contro il dollaro a fronte del valore di 1,1912 di

ieri sera a New York. Sullo yen la moneta unica scende a quota

126,24. (ANSA).



Fonte Ansa.it

