(ANSA) – ROMA, 29 APR – Apertura invariata per l’euro. La

moneta unica passa di mano a 1,2126 dollari. In Asia lo yen è in

lieve rialzo a 108,7 (+0,13%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

