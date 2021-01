(ANSA) – MILANO, 06 GEN – Euro in recupero in avvio dei

mercati valutari europei sul dollaro: la moneta unica viene

scambiata a 1,231 dollari con un rialzo dello 0,2%. In

miglioramento anche il cambio con la divisa giapponese a quota

126,5 yen. (ANSA).



Fonte Ansa.it

