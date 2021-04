(ANSA) – ROMA, 09 APR – Registrare i temi della sostenibilità

in blockchain e quindi andare a raccontare effettivamente quanta

energia e quanta acqua vengono consumate all’interno nell’intero

processo produttivo della filiera, ma anche scoprire che tipo di

percorso ha fatto la bottiglia per arrivare al consumatore e

quindi la sua impronta di carbonio. E’ a la prossima sfida che

si è posta Campus Peroni, come fa sapere all’ANSA il direttore

delle Relazioni Esterne di Birra Peroni, Federico Sannella, al

termine dei lavori. “L”intento di lavorare tutti insieme per uno stesso

obiettivo è stato raggiunto – precisa Sannella – abbiamo

individuato delle progettualità come la tracciabilità in

blockchain, ma anche ragionando su nuovi orizzonti che daranno

un vero e nuovo valore aggiunto al nostro Made in Italy”.

Secondo il direttore, “Campus Peroni, che vuole essere un luogo

di apertura inclusivo e di ragionamento sulle prospettive

future, ha avuto lo stimolo giusto proprio oggi per iniziare

anche a guardare quella componente della filiera della catena

del valore che non è più solo agricola, ma che riguarda anche la

logistica e la distribuzione”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

