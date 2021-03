La Canadian Pacific Railway Ltd. (TSE: CP) ha dichiarato lunedì che acquisterà Kansas City Southern (NYSE: KSU) per circa 18 miliardi di sterline in contanti e azioni. La fusione creerà la rete numero 1 trasporto merci-rail che collegherà gli Stati Uniti, Canada e Messico.

Lunedì, le azioni di Kansas City Southern sono aumentate di oltre il 15% nel trading pre-mercato. Il titolo, tuttavia, è sceso di oltre

Gli azionisti di Kansas City Southern riceveranno £65 in contanti

il 2% sul mercato aperto ed è attualmente scambiato a un prezzo per azione di 182,62 sterline. Il titolo era iniziato nel 2021 a 145,28 sterline dopo aver recuperato da un minimo di 78,44 sterline per azione nel marzo 2020, quando l’impatto della crisi di COVID-19 era al suo apice.



I consigli di amministrazione delle rispettive società hanno già approvato l’accordo che si traduce in 198,76 sterline per azione. In base all’accordo, gli investitori della holding di trasporti statunitense riceveranno 65,05 sterline in contanti e 0,489 quote di Canadian Pacific per ogni azione comune di Kansas City.

L’accordo è in attesa di approvazione da parte dell’US STB (Surface Transportation Board) che le due società hanno dichiarato essere previsto entro la metà del 2022.

La società combinata darà lavoro a circa 20mila persone e genererà un fatturato annuo di quasi 6,29 miliardi di sterline. Kansas City Southern si trova attualmente al quinto posto nell’elenco delle cinque più grandi ferrovie merci statunitensi, ma svolge un ruolo chiave nel commercio tra Stati Uniti e Messico.

In notizie separate dagli Stati Uniti, la fondatrice di ARK Invest Cathie Wood ha affermato che le azioni Tesla potrebbero valere più di 2000 sterline ciascuna entro il 2025.



I commenti del CEO di Canadian Pacific, Keith Creel

L’amministratore delegato di Canadian Pacific, Keith Creel, ha commentato l’annuncio lunedì e ha dichiarato:

“Riguardo a quello che abbiamo passato, pensa all’importanza in Nord America del near-shoring che sta avvenendo. Questa rete fornisce in modo univoco una catena di fornitura che consente ai nostri clienti e ai nostri partner di trarne vantaggio e di sfruttare questa opportunità”.

Le azioni della Canadian Pacific che puoi scambiare comodamente online tramite una gamma di app user-friendly hanno aperto meno dell’1% lunedì e hanno accumulato un altro 2% sull’apertura del mercato. Compresa l’azione sui prezzi, le azioni sono ora scambiate a 265 sterline. In confronto, all’inizio del 2021 veniva scambiato a un prezzo inferiore di 254 sterline per azione.

Al momento, Canadian Pacific ha una capitalizzazione di mercato di 35,37 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 25,57.

