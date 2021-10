(ANSA) – ROMA, 18 OTT – “Da gennaio a oggi il costo del

bitume (prodotto di derivazione petrolifera essenziale per la

costruzione e la manutenzione delle strade e non solo) è

aumentato del 40%. Per evitare che il caro materiali produca più

danni alle imprese di quelli prodotti del COVID negli ultimi due

anni, va previsto anche per il secondo semestre 2021 il

meccanismo promosso dal Governo per la compensazione dei costi

dei materiali da costruzione che hanno subito un incremento

superiore all’8%”. Lo scrive in un comunicato l’Associazione

SITEB – Strade ITaliane E Bitume in una lettera indirizzata al

Presidente del Consiglio dei Ministri – Mario Draghi, al

Ministro dell’Economia e delle Finanze – Daniele Franco, al

Ministro dello Sviluppo Economico – Giancarlo Giorgetti e al

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –

Enrico Giovannini.

L’energica ripresa dell’attività in edilizia (stimolata dai

provvedimenti governativi riguardanti le agevolazioni per i

lavori di riqualificazione energetica e sismica degli edifici) e

dei lavori di manutenzione stradale si sta scontrando da alcuni

mesi con l’incremento dei costi delle materie prime e anche con

la carenza sistematica dei prodotti necessari per eseguire i

lavori. A mancare sono soprattutto le materie prime di

derivazione petrolifera, ma non solo.

Tale situazione si è ulteriormente complicata dalla fine

dell’estate. Al rialzo dei prezzi sono andati infatti a

sovrapporsi, a partire da settembre, incrementi inimmaginabili

del petrolio e dell’energia elettrica, che registra aumenti del

60% e termica (il costo del gas è più che raddoppiato). Tutto

questo si tramuta in grosse difficoltà di gestione dei cantieri

avviati, sia in termini di avanzamento lavori, che di

aggiornamento dei prezzi in corso d’opera. (ANSA).



Fonte Ansa.it