Aumentano i contributi regionali per l’acquisto dei carburanti per autotrazione nei Comuni di zona 1, ovvero i Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato.

Lo ha deciso oggi la Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell’assessore all’Energia.

Fino a tutto il 30 settembre i contributi regionali salgono così in quei Comuni a 29 centesimi al litro per la benzina (con un

aumento quindi di 8 centesimi) e a 20 centesimi per il gasolio

(aumento di 6 centesimi). Il contributo in tutti gli altri Comuni

rimane di 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio

e resta confermato lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le

auto ibride.

L’effettiva erogazione della maggiorazione sullo sconto nei

Comuni di zona 1 partirà dalla prossima settimana, appena saranno

ultimate le interlocuzioni con le associazioni di categoria delle

compagnie petrolifere e dei gestori degli impianti.

L’incremento delle agevolazioni, possibile alla luce dalla legge

regionale 14 del 2010, è stato disposto per alleviare le

difficoltà economiche imposte dalla pandemia alle categorie

produttive e alle famiglie.

