“Non è un buongiorno. Perché la nostra

preoccupazione aumenta. E non possiamo stare tranquilli. Dobbiamo, però,

sforzarci, tutti assieme, di essere positivi. Di pensare al futuro con un ritorno

alla normalità. La normalità di programmare, di progettare, di crescere e non

di sopravvivere come stiamo facendo adesso”. Così il presidente regionale

Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, ha salutato, questa mattina, gli

oltre duemila partecipanti alla manifestazione regionale tenutasi a Palermo e

che ha visto presenti i rappresentanti delle imprese, i lavoratori, le famiglie, i

cittadini con le associazioni di categoria, le sigle sindacali, i responsabili dei

movimenti e gli esponenti della politica e delle istituzioni territoriali,

soprattutto i sindaci. “Ce l’abbiamo fatta a unire tutti – ha aggiunto Manenti

– sembrava impensabile sino a qualche mese fa. Ma la forza della

determinazione, qualcuno direbbe la forza della disperazione, ci ha fatti

arrivare sino a qui. Come mai era accaduto prima d’ora. Tutti assieme, tutti

uniti. E ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto. Per tutti noi deve essere

motivo d’orgoglio”. Il corteo si è spostato dal punto di raduno, in piazza

Croci, sino a piazza Verdi, dinanzi al teatro Massimo, dove si è tenuto il

comizio conclusivo.

“Tutte le categorie economiche prese a riferimento, pagano nella nostra

isola, a parità di consumi e di potenza impegnata – continua Manenti – una

bolletta elettrica notevolmente più elevata: alberghi, bar, ristoranti e negozi

alimentari hanno una spesa elettrica mediamente superiore del 27% rispetto

alle imprese spagnole e addirittura di quasi il 70% rispetto a quelle francesi.

Non è possibile, non è giusto. Non è corretto. Perché dobbiamo continuare a

subire quelli che sembrano gli effetti di una manovra speculativa? Perché

dobbiamo continuare a togliere risorse alle nostre imprese, alle nostre

famiglie, ai nostri figli? E’ questo quello che ci meritiamo dopo anni e anni

di sacrifici? E’ questo quello che ci meritiamo dopo essere riusciti a

mantenere la barra dritta, a prezzo di così numerose perdite sul piano delle

vite umane ma anche delle imprese che hanno chiuso i battenti e dei posti di

lavoro che sono andati in fumo, durante gli anni del Covid? Al peggio non

c’è mai fine. Così dice il proverbio. E noi lo stiamo provando sulla nostra

pelle, pagando a caro prezzo. Pensavamo con il Covid di avere toccato il

fondo, economicamente parlando. Con il caro bollette è pure peggio. Ma

nessuno ha pensato al ruolo sociale che ha una impresa? Nessuno ha pensato

che chiudere un’attività significa fare perdere posti di lavoro, disarmare

occasioni di crescita per il territorio, impoverire il nostro substrato

produttivo? Sì, magari in molti ci avranno pensato. Ma perché nessuno fa

niente in maniera tempestiva e urgente? I provvedimenti servivano da ieri,

oggi sono già in ritardo, domani non serviranno più”.

Il presidente Manenti, poi, assieme ai rappresentanti delle altre associazioni

di categoria, è stato ricevuto a palazzo del Governo dal presidente della

Regione, Renato Schifani, a cui sono stati illustrati i sedici punti della

piattaforma rivendicativa già diffusa nei giorni scorsi. Inoltre, al termine

della mobilitazione. Giuseppe Caruana, vicepresidente regionale

Confcommercio Sicilia, ha consegnato, durante un incontro in Prefettura a

Palermo e assieme ai rappresentanti di altre associazioni datoriali, il

documento unitario sottoscritto da tutte le sigle a Pietro Barbera, prefetto

vicario di Palermo, a cui è stato chiesto di farsi portavoce della situazione di

malessere che caratterizza le imprese al Governo nazionale, rappresentando

ogni singola proposta scaturita durante la mobilitazione.