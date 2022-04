Codacons e Assotir condividono l’esigenza di misure strutturali finalizzate a contrastare le speculazioni alla pompa, ridurre il peso fiscale sui carburanti e ottenere, nel lungo periodo, una riduzione dei listini di benzina e carburanti, ed in tal senso stanno definendo un pacchetto di proposte unitarie da presentare al Governo.

“Sosteniamo le denunce presentate dal Codacons all’Antitrust e alle Procure della Repubblica che hanno portato a indagini sui fenomeni speculativi in tema di carburanti. Al pari dei consumatori, infatti, anche gli autotrasportatori – prosegue Bulla – subiscono un enorme danno dall’escalation dei prezzi di benzina e gasolio, con una crescita dei costi a carico delle imprese del trasporto oramai insostenibili”.

PROPOSTE PER CONTRASTARE ESCALATION DEI LISTINI

