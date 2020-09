(ANSA) – ROMA, 16 SET – La ministra delle infrastrutture e

trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il

ministro dell’economia Roberto Gualtieri e il ministro dei beni

culturali Dario Franceschini, il decreto per l’erogazione dei

finanziamenti per la “Qualità dell’abitare”. Il decreto – si

legge in una nota del Mit – reca le procedure per la

presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le

modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere

processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente

individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio

abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle

periferie, e all’incremento della qualità dell’abitare e di

parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale

pubblica. (ANSA).



