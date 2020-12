(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Il Cashback del 10% sugli acquisti

senza contante, insieme al cambiamento delle abitudini e alla

svolta tecnologica legati alla pandemia, potrebbero portare al

raddoppio dei pagamenti digitali in quattro-cinque anni, in

Italia, rispetto al livello dello scorso anno. Sono le

previsioni del country growth lead di SumUp, Umberto Zola, che

rappresenta la fintech di pagamenti digitali con con mobile Pos

in

Italia.“Nel lockdown la sicurezza dei pagamenti dal punto di vistasanitario era un tema molto molto sentito e abbiamo registratoin diversi punti vendita, come gli alimentari, che l’utilizzo dicarte di pagamento sia esploso” afferma Zola, intervistatodall’ANSA.Lo “switch culturale è iniziato”, per il manager e l’Italiapuò iniziare a colmare il ritardo con gli altri paesi grazieanche alle politiche per stimolare il più possibile i pagamentidigitali, che “rappresentano un unicum nel contesto europeo”.Oltre al cashback spaziano infatti dall’innalzamento dellasoglia di pagamento contactless da 25 a 50 euro al credito diimposta del 30% sui costi delle transazioni.Queste misure sono state definite dal vice presidenteesecutivo di SumUp per l’Europa, Alexander Von Schirmeister, “non solo occasioni di risparmio, ma anche una spinta al consumodi solidarietà” nei negozi di vicinato invece che sullepiattaforme di ecommerce. (ANSA).

Fonte Ansa.it

