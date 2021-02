(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Cassa di Ravenna spa nonostante la

crisi Covid chiude il 2020 in utile, seppure in calo, e annuncia

la distribuzione di un dividendo nella forma di un’azione ogni

86 possedute o, a richiesta, in contanti, di 18 centesimi per

azione. I risultati approvati dal cda presieduto da Antonio

Patuelli, sottolinea il comunicato “sono migliori delle

aspettative, confermano la solida posizione della

Cassa e nedimostrano la resilienza in questo anno dominato dalla pandemiae dall’emergenza sanitaria”. L’utile netto è superiore ai 16,8milioni di euro (-11,88% rispetto all’anno precedente). Per il29esimo anno consecutivo dalla trasformazione in società perazioni, la Cassa, rileva il gruppo, ha ottenuto un risultatopositivo. La raccolta complessiva da sola clientela ha superatoi 9.153 milioni di euro (+5,89%).“Si rafforza il sostegno alle attività economiche di impresee famiglie con impieghi che ammontano a 3.002 milioni di euro(+3,72%)”. Per la qualità del credito il totale dei creditideteriorati netti della Cassa (sofferenze, inadempienzeprobabili e scaduti) è del 4,86% del totale degli impieghi netti(-21,14%).Nel 2020 “è confermata la solidità patrimoniale della Cassa”:il CET 1 ratio individuale al 31 dicembre 2020 è cresciuto al18,77%, il Total Capital Ratio è al 19,94%.Hanno chiuso il bilancio in utile anche tutte le società delGruppo Cassa: Banca di Imola Spa, Banco di Lucca e del TirrenoSpa, Italcredi Spa, Sifin Srl, Sorit Spa e (a controllocongiunto) Consultinvest Asset Management Sgr Spa. (ANSA).

Fonte Ansa.it

