(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Una “gestione straordinaria” per “trattare le milioni di cartelle che si genereranno nel 2021,

per posizioni maturate nel 2020”. La annuncia il viceministro

all’Economia Laura Castelli spiegando che “una parte per i più

fragili, ad esempio, andrà rimandata, e una parte, per chi è

nelle condizioni di poterlo fare, andrà trattata in bonis,

facendo pagare con uno ‘sconto’ su sanzioni e

interessi”. In piùserve “gestire gli anni dal 2016 al 2019, con una “rottamazionequater”, un saldo e stralcio, per quei contribuenti indifficoltà e hanno posizioni aperte con il fisco, dovute amorosità incolpevoli”.Il governo lavora anche, conferma il viceministro, alla “pulizia del magazzino pre 2015 dei ruoli inesigibili” che “costano troppo e non portano a nulla. Il magazzino infattiriguarda in gran parte soggetti falliti, deceduti, impresecessate, da cui lo Stato non può più riscuotere”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

